Винисиус: «Кроос сделал мне подарок»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о первом голе во вчерашнем матче ½ финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Бразилец поразил ворота немцев после ассиста полузащитника Тони Крооса.

«Кроос сделал мне подарок. Благодаря его пасу я смог легко забить гол. Впереди нас ждет волшебный вечер на «Сантьяго Бернабеу», - передает слова бразильского футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Первый матч прошел на «Альянц-Арене» и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Ответная встреча состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Берабеу» 8 мая.