​Эксперты назвали вероятность, с которой «Боруссия» обыграет «ПСЖ»

Эксперты букмекерских контор оценили шансы каждого клуба в предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится сегодня, 1 мая 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов «Боруссия» одержит победу в предстоящем поединке с вероятностью в 33,7%, ничейный исход возможен с вероятностью примерно в 26,4%, а вот победа футболистов «ПСЖ» в выездном матче оценена в 39,9%.

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