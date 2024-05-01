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​Эксперты назвали вероятность, с которой «Боруссия» обыграет «ПСЖ»

01 Мая 2024 • 08:48 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
1 2.80 X 3.70 2 2.45
Через 12 ч. 1 мин.

Эксперты букмекерских контор оценили шансы каждого клуба в предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится сегодня, 1 мая 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов «Боруссия» одержит победу в предстоящем поединке с вероятностью в 33,7%, ничейный исход возможен с вероятностью примерно в 26,4%, а вот победа футболистов «ПСЖ» в выездном матче оценена в 39,9%.

Не пропустите прямую трансляцию матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» на нашем спортивном портале.


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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига Чемпионов прогнозы на футбол ещё теги

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