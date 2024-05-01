Анчелотти восхитился полузащитником «Реала» после матча с «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре немецкого полузащитника команды Тони Крооса в гостевом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
«Кроос? У меня нет слов. Это футболист топового уровня. Тони играет определяющую роль в действиях команды. Его пасы созданы не для всех, но Винисиус показал отличное взаимодействие с Кроосом», - передает слова итальянца инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Напомним, что в первом тайме бразильский нападающий отметился голом с передачи Крооса.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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