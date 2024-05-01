Анчелотти восхитился полузащитником «Реала» после матча с «Баварией»

«Кроос? У меня нет слов. Это футболист топового уровня. Тони играет определяющую роль в действиях команды. Его пасы созданы не для всех, но Винисиус показал отличное взаимодействие с Кроосом», - передает слова итальянца инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.