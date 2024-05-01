Анчелотти объяснил, почему убрал Беллингема в матче с «Баварией»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре полузащитника Джуда Беллингема в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
«Беллингем был сегодня не на своем уровне. После 60 минут у Джуда начались судороги, поэтому я был вынужден заменить его», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Ответная встреча между мадридским и мюнхенским клубами состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 8 мая.
В другом полуфинальном противостоянии встретятся дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».
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