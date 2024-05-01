Тухель оценил шансы «Баварии» пройти «Реал»

«Команда хорошо начала и могла забить быстрый мяч. Но затем наш план перестал работать. Мы пропустили гол, и все стало еще сложнее. После перерыва ситуация наладилась. «Бавария» повела 2:1 и могла забить третий мяч. «Реал» же забил два из двух.

Шансы по-прежнему 50 на 50. Для выхода в финал нужно победить в Мадриде. Все очевидно», - цитирует тренера Bulinews.