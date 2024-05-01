Тчуамени подвёл итоги первого матча «Реала» и «Баварии»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о первом матче с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Это был классный поединок, но мы могли сыграть лучше в некоторых аспектах. Трудно противостоять на выезде такой сильной команде, как «Бавария». Но мы знали, что будет тяжелый матч. В итоге так и получилось. Но у нас есть еще силы, чтобы пройти дальше», - передает слова хавбека Canal+.

Ответный поединок между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».