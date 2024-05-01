Анчелотти оценил шансы «Реала» пройти «Баварию» после ничьей 2:2

«Мы провели хороший матч, но шансы в противостоянии 50 на 50. Мы страдали 90 минут в Мюнхене, здесь очень непросто играть. Немногие могут забить здесь дважды. «Реал» постарается выйти в финал. У нас есть все для этого», - передает слова итальянского тренера газета Marca.