Анчелотти оценил шансы «Реала» пройти «Баварию» после ничьей 2:2

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно шансов своей команды пробиться в финал Лиги чемпионов. В первом матче ½ финала «королевский» клуб на выезде расписал мировую с мюнхенской «Баварией» - 2:2.
«Мы провели хороший матч, но шансы в противостоянии 50 на 50. Мы страдали 90 минут в Мюнхене, здесь очень непросто играть. Немногие могут забить здесь дважды. «Реал» постарается выйти в финал. У нас есть все для этого», - передает слова итальянского тренера газета Marca.
Ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» состоится на стадионе в Мадриде. Дата проведения матча – 8 мая.
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