Анчелотти оценил игру Винисиуса против «Баварии»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении бразильского вингера Винисиуса Жуниора в первом матче с мюнхенской «Баварией» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Игрок оформил дубль в этой встрече.

«Жуниор может успешно действовать на позиции девятки. Он научился хорошо перемещаться без мяча и атаковать с глубины. Винисиус хладнокровен у ворот, он может стать отличным нападающим», - передает слова итальянского специалиста AS.

Первый матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Ответная встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 8 мая.