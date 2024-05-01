Тухель назвал игрока, который точно забьёт «Реалу» в ответном матче

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем ответном поединке против мадридского «Реала» в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Это была только первая игра. В ответном матче Серж Гнабри точно забьет «Реалу». Впереди второй матч в Мадриде. Там он отметится голом», - приводятся слова главного тренера в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что первый матч прошел на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».