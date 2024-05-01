Мусиала прокомментировал яркую ничью в матче с «Реалом»

«В этой встрече были как позитивные, так и негативные моменты. Мы могли одержать победу, у нас было много шансов. Нам немного обидно за итоговый результат, но мы приедем в Мадрид с высоко поднятой головой. Команда должна сохранять уверенность в себе и стремиться к победе», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.