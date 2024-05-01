Родриго высказался после первого матча с «Баварией»

Форвард мадридского «Реала» Родриго пообщался с журналистами после первого матча с мюнхенской «Баварией» в ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
«Думаю, ничья стала справедливым итогом встречи. Это нормальный результат, теперь нас ждет встреча в Мадриде. Перед матчем на «Сантьяго Бернабеу» еще ничего не решено, посмотрим, как все завершится. С нетерпением ждем ответного поединка», - передает слова бразильского нападающего газета Marca.
Второй матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая.
В другой полуфинальной паре силами померяются французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».
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