Родриго высказался после первого матча с «Баварией»

«Думаю, ничья стала справедливым итогом встречи. Это нормальный результат, теперь нас ждет встреча в Мадриде. Перед матчем на «Сантьяго Бернабеу» еще ничего не решено, посмотрим, как все завершится. С нетерпением ждем ответного поединка», - передает слова бразильского нападающего газета Marca.