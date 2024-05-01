Назван лучший игрок матча «Бавария» - «Реал»

В рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на выезде встречался с мюнхенской «Баварией». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Оба гола в составе «королевского» клуба забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, бразильца признали лучшим футболистом прошедшей встречи.

Ответная игра между мадридцами и мюнхенцами состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 8 мая.

В другой полуфинальной паре Лиги чемпионов встретятся французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Первый матч состоится сегодня, 1 мая.