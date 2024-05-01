Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала»

Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» в ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Думаю, победитель этой пары станет триумфатором Лиги чемпионов. У «Реала» есть преимущество перед ответной игрой», - передает слова Майкла пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «королевским» клубом и немецким грандом состоится на следующей неделе в столице Испании. Добавим, что в другой полуфинальной паре встретятся французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».