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Игрок «Баварии» Лаймер: «Это был типичный «Реал»

01 Мая 2024 • 07:32 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер высказался о первом матче с мадридским «Реалом» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась в Германии и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Половина сражения позади. В матче были качели, то вверх, то вниз. Мы неплохо начали, но потом все пошло не по плану. Это был типичный «Реал». Они умеют замедлять игру и потом делать свое дело. В целом мы провели хороший матч», - передает слова полузащитника аккаунт Bayern & Germany.

Ответный матч состоится в Мадриде на следующей неделе. Победитель противостояния выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

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