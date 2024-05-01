Ловчев рассказал, в чём «Реал» был лучше «Баварии»

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на своем поле принимала мадридский «Реал». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. После этой игры футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил шансы «сливочных» выйти в финал.

«Мне бросилось в глаза, что в атаке «Реал» значительно быстрее «Баварии». Но я не согласен с мнением, что «Реал» уже можно продвигать в финал», - рассказал эксперт в эфире «Все на Матч!».

Ответный поединок между «Реалом» и «Баварией» состоится на следующей неделе. Победитель этой пары выйдет в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ» или дортмундской «Боруссии».