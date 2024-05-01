​Анчелотти: «Интересная игра»

В европейском футболе настала пора полуфиналов Лиги чемпионов, в первом матче сыграли «Бавария» и «Реал». Карло Анчелотти, наставник мадридского клуба, назвал игру «интересной». Он согласился с тем, что «Реал» не смог выдать самый лучший свой футбол:

- Интересная игра. Конечно, мы могли сыграть лучше. Мы не сыграли в свой лучший футбол. В первом тайме мы испытывали проблемы с их низкой обороной. Когда удалось усилить давление, всё стало лучше. Во втором тайме пропустили два мяча в тот момент, когда казалось, что всё под контролем. Ответный матч будет захватывающим, - цитирует слова Анчелотти BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.