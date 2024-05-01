​Кейн: «Я чуть расстроен»

В европейском футболе настала пора полуфиналов Лиги чемпионов, в первом матче сыграли «Бавария» и «Реал». Точный удар Гарри Кейна вывел в этом матче «Баварию» вперёд, это случилось во втором тайме, но удержать преимущество она не сумела - «Реал» смог забить ответный мяч.

- Я чуть разочарован, потому что после моего гола у нас были ещё две-три возможности. Мы поимали, что игра будет непростой. Такой соперник, как «Реал», наказывает за каждую промашку. У нас остаются шансы на следующей неделе, - считает Кейн, слова которого цитирует BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.