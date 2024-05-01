​У Кейна и Мбаппе - по 43 гола в нынешнем сезоне

В европейском футболе настала пора полуфиналов Лиги чемпионов, в первом матче сыграли мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Зрители увидели четыре гола в матче, и один из них записал английский супербомбардир Гарри Кейн.

Как мы уже сообщали, это был его 43-й гол в нынешнем сезоне - из 43 проведённых матчей в составе «Баварии». Любопытно, но теперь у него одинаковое количество голов с Килианом Мбаппе из «ПСЖ». Они вместе лидируют в списке самых результативных игроков Европы в подходящем к своему окончанию сезоне.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.