​Оуэн: «Не сомневался в том, что Кейн забьёт»

В европейском футболе настала пора полуфиналов Лиги чемпионов, в первом матче сыграли мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Выступление забившего один из мячей мюнхенского клуба Гарри Кейна прокомментировал бывший обладатель «Золотого мяча» в 2001 году Майкл Оуэн. Он считает, что Кейн прекрасно проявил себя в эпизоде с реализованным пенальти.

- Большой момент, большой игрок. Я не сомневался в том, что он забьёт этот пенальти. Теперь у него есть гол в полуфинале Лиги чемпионов, - цитирует слова Оуэна BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.