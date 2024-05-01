​Кейн забил 43 гола в 43 матчах за «Баварию»

В европейском футболе настала пора полуфиналов Лиги чемпионов, в первом матче сыграли «Бавария» и «Реал». Зрители увидели четыре гола в матче, и один из них записал английский супербомбардир Гарри Кейн.

Как оказалось, для него это был 43-й гол за мюнхенский клуб после перехода туда летом прошлого года, при этом Кейн провёл точно такое же количество матчей - тоже 43, с учетом всех турниров, в которых он защищал и продолжает защищать цвета баварского клуба.

Как легко подсчитать, его средняя результативность составляет ровно один гол за матч.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.