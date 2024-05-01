​Родриго: «Хорошо, что сравняли счёт»

В европейском футболе настала пора полуфиналов Лиги чемпионов, в первом матче сыграли «Бавария» и «Реал». Они не смогли выявить победителя, команды забили друг другу по два мяча и перенесли выяснение отношений в Мадрид. Итоги игры прокомментировал полузащитник «Реала» Родри:

- Если не смогли выиграть, то хорошо, что не проиграли. Учитывая всё произошедшее, ничья - это хороший результат. Мы знаем, что такое Лига чемпионов. Может, мы и не были в своей самой лучшей форме, но сравняли счёт, - цитирует слова Родриго BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.