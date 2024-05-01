​Винисиус: «В Лиге чемпионов не получается всегда выигрывать»

В европейском футболе настала пора полуфиналов Лиги чемпионов, в первом матче сыграли «Бавария» и «Реал». Несмотря на два мяча в исполнении Винисиуса, победить «Реал» так и не сумел. Автор дубля философски смотрит на эту проблему:

- Конечно, мы, игроки, всегда хотим победить, но в Лиге чемпионов это не всегда возможно, тут исключены ошибки, потому что соперники такого уровня, что они обязательно этим воспользуются. Сейчас нам над о сохранять спокойствие и должным образом отдохнуть перед ответным матчем, - цитирует слова Винисиуса BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.