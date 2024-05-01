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Лига чемпионов

​Винисиус: «В Лиге чемпионов не получается всегда выигрывать»

01 Мая 2024 • 00:36 Комментировать
Бавария
2:2
Реал Мадрид

В европейском футболе настала пора полуфиналов Лиги чемпионов, в первом матче сыграли «Бавария» и «Реал». Несмотря на два мяча в исполнении Винисиуса, победить «Реал» так и не сумел. Автор дубля философски смотрит на эту проблему:

- Конечно, мы, игроки, всегда хотим победить, но в Лиге чемпионов это не всегда возможно, тут исключены ошибки, потому что соперники такого уровня, что они обязательно этим воспользуются. Сейчас нам над о сохранять спокойствие и должным образом отдохнуть перед ответным матчем, - цитирует слова Винисиуса BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.


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Евро-Футбол.Ру,
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23:19 · Лига чемпионов
«Бавария» вышла вперёд в матче с «Реалом» за четыре минуты
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