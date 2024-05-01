Бывший игрок английской сборной Гленн Ходдл прокомментировал первый полуфинал Лиги чемпионов, он считает, что обе команды не лучшим образом сыграли в обороне. По мнению Ходдла, в Мадриде забить снова смогут обе команды.

- Я не думаю, что в ответном матче будет команда, которая сохранит ворота сухими. Обе команды должны забить и будет много интриги. Всё решит вопрос того, кто лучше использует свои шансы. Сегодня были четыре большие ошибки, приведшие к четырём голам, - цитирует слова бывшего игрока BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующую среду, в Мадриде.