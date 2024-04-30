Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом

«Бавария» и «Реал» сошлись в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/2 финала состоялся 30 апреля на стадионе «Альянс Арена».
|24'Винисиус Жуниор (0:1)
|(1:1) Сане Лерой53'
|(2:1) Кейн Гарри57'
|83'Винисиус Жуниор (2:2)
«Реал» приехал в Мюнхен отдохнувшим и неплохо подготовленным. Беллингем и Родриго вообще не играли в пятницу, Винисиус в Сан-Себастьяне побегал пару минут. Поэтому главное атакующее трио Мадрида появилось свежим, помогали им Кроос и Вальверде. Тухель ожидаемо сделал ставку на Кейна, Мусиалу, Горецку, Сане и Мюллера. Правда, уже на второй тайм Леон не вышел, а появился вместо него Рафаэл Геррейру. Но обо всём по порядку, ведь к тому времени «Бавария» уже проигрывала.
И ведь начали мюнхенцы шикарно. Первые 15 минут матча они «Реалу» головы поднять не давали, постоянно накатывали атаками и зажимали у штрафной площади. Очень быстро мог открывать счёт Лерой Сане, который слева влетел в штрафную площадь и расстреливал Лунина по кратчайшей траектории. Андрей вовремя «отстегнул» ногу и в падении парировал.
«Реал» же вообще ничего не создавал, только отбивался. Но в середине тайма распрямился и забил в первой же толковой атаке. Точнее, толковым там был пас Тони Крооса. Немец одно передачей от центра поля вскрыл две оборонительные линии, рывок Винисиуса из глубины вывел бразильца на рандеву с Нойером и тот спокойно покатил в правый от себя угол – 0:1.
Во втором тайме всё было наоборот. Опасным моментом начал его «Реал»: это Тони Кроос ударом с линии штрафной площади проверил бдительность Нойера. Мануэль потащил мяч у штанги. А забила в ответ «Бавария», причём забила дважды за четыре минуты. Сначала Лерой Сане получил мяч от Лаймера и заложил знатное соло. С правого края прибежал в центр, крутанул корпусом пару раз и прошил Лунина в ближний угол – 1:1.
В следующей атаке уже Мусиала ворвался в штрафную площадь «Реала» и вроде ничего опасного уже сделать не мог, но получил по ноге от Лукаса Васкеса. Фол, пенальти. Гарри Кейн такие моменты щёлкает на ура, мяч с «точки» отправлен в один угол, а Андрей Лунин в другой – 2:1. И ведь могла «Бавария» дожимать соперника, на кураже от двух голов проведя ещё пару атак. Но Кейн рикошетом от Рюдигера послал мяч рядом со штангой, а Эрик Дайер дважды выигрывал верх на угловом ударе и всё бил в руки Андрею Лунину.
«Реал» же собрал силы для финального штурма, и он оказался удачным. Винисиус в штрафной площади нашёл Родриго, которого просто на бедро принял Ким. Вини решил, что сам создал этот пенальти и сам же решил его исполнить. Нойер завалился ещё до удара, а бразилец катнул чуть правее центра – 2:2.
Ничья в Мюнхене больше устроила «Реал», но и «Баварии» такой результат оставляет неплохие шансы. В общем, команды решили отложить вопрос о финале Лиги чемпионов до следующей недели.
Я вот щас думал, что будет с Реалом после Модрича и Крооса. Таких гениев долго еще не увидим. Валверде больше занят тушением опаснистей,Как и Чуамени, Джуд вечно стремится к воротам, Камавинга пока не впечетляет, да и в целом тоже разрушитель. Созидателя щас просто не вижу, с умным точечным пасом, решающим, вот как сегодня Кроос сделал.
К примеру, Барса после Хави/Иньесты просто рухнула.
зачем страдать/выжидать когда у тебя атакующий потенциал выше чем у соперника и такие дирижеры как модрич и кроос
взяли бы и задавили соперника катком
нет, будем стоять в штрафной и терпеть... такая себе логика
судья норм - все пенали были....
по игрокам, видел комменты опять хейтещие Вини - но он уже который матч не кривляется, а играет серьезно...ошибки есть - но назовите хоть одного игрока допустим этого матч, кто бы не ошибался? даже Кроос чуть не привез, помните момент когда Лунину пришлось абы как выбивать вперед?
опять ругают Менди - норм он отыграл, Васкес - неплох, да пенальти его, но ему и против Мусиалы и против Сане пришлось....для сменщика норм игрок....Белингем много терял мяч - хотя по идее знаком с немецким футболом, А тут растерялся чтоли, хз....Камавинга опять ужасен.....вышел блин и начал, сразу же начал чудить!!!!
в целом результат нас устраивает, но печален момент начало 2 тайма, когда и пропустили 2 мяча и чуть было совсем не поплыли....
Всех с победой ..HALA MADRID!!
Бабуинисиус не смотря на дубль - портит игру!
Гениальный пас Крооса повторил его коллега Модрич, но увы макака промазала.
диалог с Анчелотти был в пределах разумного, когда Вини сделали замечание, но мы же не знаем какое, и он объяснил свое видение и все....он же не орал не плевался на тренера...
Ну или Беллингем норм?
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