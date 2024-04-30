Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом

«Бавария» и «Реал» сошлись в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/2 финала состоялся 30 апреля на стадионе «Альянс Арена».

«Реал» приехал в Мюнхен отдохнувшим и неплохо подготовленным. Беллингем и Родриго вообще не играли в пятницу, Винисиус в Сан-Себастьяне побегал пару минут. Поэтому главное атакующее трио Мадрида появилось свежим, помогали им Кроос и Вальверде. Тухель ожидаемо сделал ставку на Кейна, Мусиалу, Горецку, Сане и Мюллера. Правда, уже на второй тайм Леон не вышел, а появился вместо него Рафаэл Геррейру. Но обо всём по порядку, ведь к тому времени «Бавария» уже проигрывала.

И ведь начали мюнхенцы шикарно. Первые 15 минут матча они «Реалу» головы поднять не давали, постоянно накатывали атаками и зажимали у штрафной площади. Очень быстро мог открывать счёт Лерой Сане, который слева влетел в штрафную площадь и расстреливал Лунина по кратчайшей траектории. Андрей вовремя «отстегнул» ногу и в падении парировал.

«Реал» же вообще ничего не создавал, только отбивался. Но в середине тайма распрямился и забил в первой же толковой атаке. Точнее, толковым там был пас Тони Крооса. Немец одно передачей от центра поля вскрыл две оборонительные линии, рывок Винисиуса из глубины вывел бразильца на рандеву с Нойером и тот спокойно покатил в правый от себя угол – 0:1.

Во втором тайме всё было наоборот. Опасным моментом начал его «Реал»: это Тони Кроос ударом с линии штрафной площади проверил бдительность Нойера. Мануэль потащил мяч у штанги. А забила в ответ «Бавария», причём забила дважды за четыре минуты. Сначала Лерой Сане получил мяч от Лаймера и заложил знатное соло. С правого края прибежал в центр, крутанул корпусом пару раз и прошил Лунина в ближний угол – 1:1.

В следующей атаке уже Мусиала ворвался в штрафную площадь «Реала» и вроде ничего опасного уже сделать не мог, но получил по ноге от Лукаса Васкеса. Фол, пенальти. Гарри Кейн такие моменты щёлкает на ура, мяч с «точки» отправлен в один угол, а Андрей Лунин в другой – 2:1. И ведь могла «Бавария» дожимать соперника, на кураже от двух голов проведя ещё пару атак. Но Кейн рикошетом от Рюдигера послал мяч рядом со штангой, а Эрик Дайер дважды выигрывал верх на угловом ударе и всё бил в руки Андрею Лунину.

«Реал» же собрал силы для финального штурма, и он оказался удачным. Винисиус в штрафной площади нашёл Родриго, которого просто на бедро принял Ким. Вини решил, что сам создал этот пенальти и сам же решил его исполнить. Нойер завалился ещё до удара, а бразилец катнул чуть правее центра – 2:2.

Ничья в Мюнхене больше устроила «Реал», но и «Баварии» такой результат оставляет неплохие шансы. В общем, команды решили отложить вопрос о финале Лиги чемпионов до следующей недели.