Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом

30 Апреля 2024 • 23:51 Комментировать (28)
Бавария
2:2
Реал Мадрид
окончен

«Бавария» и «Реал» сошлись в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/2 финала состоялся 30 апреля на стадионе «Альянс Арена».

Протокол игры  
Бавария2:2Реал Мадрид
  24'Винисиус Жуниор (0:1)
(1:1) Сане Лерой53'  
(2:1) Кейн Гарри57'  
  83'Винисиус Жуниор (2:2)
Нойер МануэльКиммих ЙозуаМин-Чжэ Ким  82'Дайер ЭрикМазрауи Нуссаир  43'Лаймер КонрадГорецка Леон 46' (Геррейру Рафаэл ( 46') Мусиала ДжамалМюллер Томас 80' (Гнабри Серж ( 80') Сане Лерой 87' (Дэвис Альфонсо ( 87') Кейн Гарри
Запасные: Сарагоса БрайанУпамекано ДайоУльрайх СвенПерец ДаниэльЧупо-Мотинг ЭрикПавлович АлександрТель Матис
Лунин АндрейВаскес Лукас  90'Рюдигер АнтониоНачо Фернандес 65' (Камавинга Эдуардо ( 65') Менди ФерланВальверде ФедерикоТчуамени ОрельенКроос Тони  64' 76' (Диас Браим ( 76') Родриго 87' (Хоселу Санмартин ( 87') Беллингем Джуд 75' (Модрич Лука ( 75') Винисиус Жуниор
Запасные: Куртуа ТибоСебальос ДаниМилитао ЭдерГарсия Франсиско IIIАррисабалага КепаГюлер Арда
30 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

«Реал» приехал в Мюнхен отдохнувшим и неплохо подготовленным. Беллингем и Родриго вообще не играли в пятницу, Винисиус в Сан-Себастьяне побегал пару минут. Поэтому главное атакующее трио Мадрида появилось свежим, помогали им Кроос и Вальверде. Тухель ожидаемо сделал ставку на Кейна, Мусиалу, Горецку, Сане и Мюллера. Правда, уже на второй тайм Леон не вышел, а появился вместо него Рафаэл Геррейру. Но обо всём по порядку, ведь к тому времени «Бавария» уже проигрывала.

И ведь начали мюнхенцы шикарно. Первые 15 минут матча они «Реалу» головы поднять не давали, постоянно накатывали атаками и зажимали у штрафной площади. Очень быстро мог открывать счёт Лерой Сане, который слева влетел в штрафную площадь и расстреливал Лунина по кратчайшей траектории. Андрей вовремя «отстегнул» ногу и в падении парировал.

«Реал» же вообще ничего не создавал, только отбивался. Но в середине тайма распрямился и забил в первой же толковой атаке. Точнее, толковым там был пас Тони Крооса. Немец одно передачей от центра поля вскрыл две оборонительные линии, рывок Винисиуса из глубины вывел бразильца на рандеву с Нойером и тот спокойно покатил в правый от себя угол – 0:1.

Во втором тайме всё было наоборот. Опасным моментом начал его «Реал»: это Тони Кроос ударом с линии штрафной площади проверил бдительность Нойера. Мануэль потащил мяч у штанги. А забила в ответ «Бавария», причём забила дважды за четыре минуты. Сначала Лерой Сане получил мяч от Лаймера и заложил знатное соло. С правого края прибежал в центр, крутанул корпусом пару раз и прошил Лунина в ближний угол – 1:1.

В следующей атаке уже Мусиала ворвался в штрафную площадь «Реала» и вроде ничего опасного уже сделать не мог, но получил по ноге от Лукаса Васкеса. Фол, пенальти. Гарри Кейн такие моменты щёлкает на ура, мяч с «точки» отправлен в один угол, а Андрей Лунин в другой – 2:1. И ведь могла «Бавария» дожимать соперника, на кураже от двух голов проведя ещё пару атак. Но Кейн рикошетом от Рюдигера послал мяч рядом со штангой, а Эрик Дайер дважды выигрывал верх на угловом ударе и всё бил в руки Андрею Лунину.

«Реал» же собрал силы для финального штурма, и он оказался удачным. Винисиус в штрафной площади нашёл Родриго, которого просто на бедро принял Ким. Вини решил, что сам создал этот пенальти и сам же решил его исполнить. Нойер завалился ещё до удара, а бразилец катнул чуть правее центра – 2:2.

Ничья в Мюнхене больше устроила «Реал», но и «Баварии» такой результат оставляет неплохие шансы. В общем, команды решили отложить вопрос о финале Лиги чемпионов до следующей недели.

👍 4
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария

Новости по матчу

30 Апреля
23:51
Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом 24
23:47
Модрич стал третьим самым возрастным игроком полуфиналов Лиги чемпионов
23:44
Винисиус оформил дубль и сравнял счёт в матче с «Баварией»
23:38
​Кейн установил рекорд английских игроков по количеству голов за сезон Лиги чемпионов
23:24
​Два гола «Баварии» поставили под угрозу серию «Реала» из 58 матчей
23:21
​Винисиус забил в полуфинале Лиги чемпионов третий год подряд - такое удавалось ранее лишь троим
23:19
«Бавария» вышла вперёд в матче с «Реалом» за четыре минуты
23:15
Сане сравнял счёт в поединке «Баварии» и «Реала»
23:12
Кроос стал лучшим по касаниям мяча в первом тайме матча «Баварии» и «Реала»
23:05
Винисиус забил свой 80-й гол за «Реал» во всех турнирах
22:58
«Реал» минимально обыгрывает «Баварию» после первого тайма
22:46
Нагучев: «Если Подольски открыл шаурмичную, то Кроос должен открыть почтовое отделение»
22:28
Винисиус открыл счёт в битве «Баварии» и «Реала»
21:30
Мюллер сыграет 150-й матч за «Баварию» в Лиге чемпионов
21:30
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 82
21:22
Только один игрок провёл больше матчей в Лиге чемпионов до 21 года, чем Беллингем
21:17
Губерниев: «Бавария» будет сражаться как в последний раз»
21:03
«Бавария» огласила состав на первую полуфинальную битву с «Реалом»
20:08
«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Баварией»
19:58
Ташуев: «Склоняюсь больше к «Реалу», но «Бавария» тоже очень неуступчивый соперник»
19:35
Шефер: «Главная опасность для «Реала» исходит от Кейна»
19:20
Павлюченко поделился ожиданиями от матча «Бавария» — «Реал» в Лиге чемпионов
18:31
Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов 1
18:07
Прогноз и ставка от Романа Гутцайта на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
17:20
Прогноз и ставка от Александра Неценко на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
16:39
Зидан назвал противостояние «Реала» и «Баварии» европейской классикой
16:25
Рюдигер: «Мой любимый футболист — Пепе»
12:37
Сарагоса оценил шансы «Баварии» в матче с «Реалом»
10:00
Когда Гнабри выйдет за «Баварию» закапывать «Реал»: Возможные составы на полуфинал Лиги чемпионов
09:36
Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»
03:48
«Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов
03:22
Вальверде рассказал, чем матчи с «Баварией» будут отличаться от игр с «Манчестер Сити» 1
02:02
Бавария - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Апреля
23:34
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
23:15
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
20:40
Анчелотти отреагировал на слова Тухеля о том, что Гнабри забьёт «Реалу»
20:35
Анчелотти: «Рады, что Милитао и Куртуа вернулись после травм»
20:28
Анчелотти: «Реал» очень уважает «Баварию» 1
20:10
Ставка и прогноз на матч Бавария — Реал Лиги чемпионов — 30 апреля 2024
18:38
Романо: «Мусиала снова тренируется с «Баварией», Лаймер – также в строю»
17:31
Маттеус: «Бавария» имеет небольшое преимущество над «Реалом»
16:33
Тухель: «Гнабри забьёт «Реалу»
16:02
Тухель: Победа в Лиге чемпионов компенсирует всё, что произошло в этом сезоне 1
15:38
Тухель рассказал, что нужно «Баварии» для победы над «Реалом»
15:36
Тухель: «Эволюция Беллингема невероятна»
15:26
Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков
15:23
Тухель: «Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера»
14:58
Тухель вспомнил матчи с «Реалом» во время пребывания в «Челси»
14:40
Киммих: «Игроки «Реала» часто меняются позициями»
14:27
Киммих: «Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, команда делала камбэк почти в каждом матче»
12:03
Ставка и прогноз на матч Бавария — Реал Лиги чемпионов — 30 апреля 2024
11:54
Киммих: «К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в «Баварии»
11:42
Киммих оценил прогресс Беллингема в «Реале»
11:13
Киммих назвал фаворита предстоящих матчей с «Реалом»
10:30
Киммих назвал двух лучших игроков Европы
00:22
Горецка: «Реал» способен забить два гола, не создав ни одного опасного момента»
28 Апреля
23:17
Прогноз на точный счёт матча Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
22:50
Гюлер назвал одну из своих главных целей в «Реале»
22:26
Спортивный директор «Баварии» назвал разницу между «Реалом» и «Арсеналом»
17:41
«Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль
27 Апреля
22:55
Кейн надеется забить несколько голов «Реалу» 1
22:07
Тухель: «Матчи против Анчелотти всегда являются особенными»
15:00
Тухель уверен, что Гнабри забьёт «Реалу» в Лиге чемпионов
00:31
Анчелотти: «Модрич набрал великолепную форму, он может сыграть с «Баварией»
25 Апреля
23:09
Мусиала выбрал между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате мира
23 Апреля
23:57
Гримальдо назвал фаворита противостояния «Реал» – «Бавария»
21:48
Мусиала — о матче с «Реалом»: «На поле сойдутся две лучшие команды Европы»
20 Апреля
01:07
Милитао вернётся в старт «Реала» к матчу с «Баварией»
18 Апреля
20:56
«Реал» хочет перенести матч Ла Лиги перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией»
18:55
Дьяков выделил главного фаворита Лиги чемпионов
09:34
Талалаев: «Манчестер Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал» 1
03:19
Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (28) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
CELTIC FROST
01 Мая 2024 в 00:21
Реал при Анчелотти - оборонительный и подчас излишне итальянский, со ставкой в топ-матчах не на игру от себя, а на выжидание ошибок противника, но везучий и практически не потопляемый) Все могло закончиться и как 3:1 и как 0:2. А теперь шансы - практически равны. Бавария еще вполне может повоевать) Посмотрим...
Артур Измаилов
01 Мая 2024 в 00:10
В последнее время приятно удивляет Чуамени, явно прибавил. А Камавинга сдал
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:13
и Рюдигер...с ним как-то спокойнее в защите чтоли.....
Sergey999
01 Мая 2024 в 00:19
Ответный матч будет огненным
Артур Измаилов
01 Мая 2024 в 00:21
Да.Весь сезон отыграл на уровне, надежно .Получше Алабы будет, да и ходят уже слухи , что Алабу продадут.
Я вот щас думал, что будет с Реалом после Модрича и Крооса. Таких гениев долго еще не увидим. Валверде больше занят тушением опаснистей,Как и Чуамени, Джуд вечно стремится к воротам, Камавинга пока не впечетляет, да и в целом тоже разрушитель. Созидателя щас просто не вижу, с умным точечным пасом, решающим, вот как сегодня Кроос сделал.
К примеру, Барса после Хави/Иньесты просто рухнула.
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:06
вы не забывайте, друзья, что в Баварии Сане и Мусиала - не лошары, а очень мощные игроки, которые могут обыграть и хорошо ударить...это очень опасные игроки
Артур Измаилов
01 Мая 2024 в 00:08
Сане и в шити хорошо играл, лошара только физрук пепка, что его продал
TEREX
01 Мая 2024 в 00:05
весь реальный народ удавлитварЁн ризультатам..)) ризультатам но ни как ни игрой..)) такоя фпичитления што апеть дурака вываливали..вриминами фключалися..)) бюргиры вылажылися па полнай..а реальные аставили силенки на патом..))
Sergey999
01 Мая 2024 в 00:01
Установка на матч была от обороны играть? В Мадриде должен быть атакующий футбол. Сегодня фланги провалились напрочь. Замены Карвахалю нету, на левом фланге вообще кошмар, там впринципе никого нет, кроме Камавинги. Ну и Милитао конечно необходим. Полностью выпал Родриго, Браим ничего не показал, в тени был Биллингем. Слабоватый матч, если конечно это не тренерская установка была.
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:05
твой Камавинга вышел и был ужасен.....я даже подумал что сейчас АнЧелотти обратную замены сделает и усадит его обратно.....а Менди играет на уровне
Sergey999
01 Мая 2024 в 00:11
Ну бесит этот Менди)))
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:12
Серег, ну явно личная неприязнь ))) норм парень играет...причем я не помню сегодня от него каких-то ужасных обрезов..
Артур Измаилов
01 Мая 2024 в 00:24
Это кто там играет, Менди ? Ты видать Марсело уже забыл. Менди просто бестолочь, тупо бегунок, не паса, не ума, не мысли, в нападении ноль, в обороне ненадежен. Посредство короче.
cabo verde
01 Мая 2024 в 00:01
вот понять не могу
зачем страдать/выжидать когда у тебя атакующий потенциал выше чем у соперника и такие дирижеры как модрич и кроос
взяли бы и задавили соперника катком
нет, будем стоять в штрафной и терпеть... такая себе логика
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:03
ну хз...стиль чтоли у Анчелотти такой....я тоже не понимаю.....хотя плоды приносит....но он обещал в начале сезоне перестроение игровой схемы и игры больше от центра...ага, и ничего такого я не вижу )))
Vladik1993-25
30 Апреля 2024 в 23:59
Всё решится на Сантьяго Бернабеу!! Вперёд Мадрид
NOBODY
30 Апреля 2024 в 23:58
ладно, нормально....Бавария конечно не та, которая начинала с Тухлым ))) явно не тухлая уже.....но и не непобедимая...
судья норм - все пенали были....
по игрокам, видел комменты опять хейтещие Вини - но он уже который матч не кривляется, а играет серьезно...ошибки есть - но назовите хоть одного игрока допустим этого матч, кто бы не ошибался? даже Кроос чуть не привез, помните момент когда Лунину пришлось абы как выбивать вперед?
опять ругают Менди - норм он отыграл, Васкес - неплох, да пенальти его, но ему и против Мусиалы и против Сане пришлось....для сменщика норм игрок....Белингем много терял мяч - хотя по идее знаком с немецким футболом, А тут растерялся чтоли, хз....Камавинга опять ужасен.....вышел блин и начал, сразу же начал чудить!!!!
в целом результат нас устраивает, но печален момент начало 2 тайма, когда и пропустили 2 мяча и чуть было совсем не поплыли....
gresnik
30 Апреля 2024 в 23:57
8 мая...ухххх жду матча!!
Всех с победой ..HALA MADRID!!
Артур Измаилов
30 Апреля 2024 в 23:56
На мой взгляд счет по игре, НО было видно , что Бавария играла на пике своих возможностей, тем более у себя на поле, а Реал мог прибавить.
Бабуинисиус не смотря на дубль - портит игру!
Гениальный пас Крооса повторил его коллега Модрич, но увы макака промазала.
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:00
да брось ты Артур, норм Вини отыграл...не блестяще может, но норм....тот момент когда Нойер взял - там угол очень острый был, хрен забьешь, единственное что мог бы попытаться в центр прострелить....ну не увидеал ...
Артур Измаилов
01 Мая 2024 в 00:03
Он больше портит, чем играет, 80% его действий просто падения, понты, никчемные финты, потеря мяча, жадничает с пасами. Родриго более командный игрок. Когда придет Мбапе, из двух бразилов переЦ точно одного продаст, надеюсь избавятся от вини
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:04
ну фолов он сегодня тоже заработал...плюс был момент то ли на нем то ли на ком еще, когда фол был а судья не свистнул....я не согласен с тобой, норм играл ВИни
Артур Измаилов
01 Мая 2024 в 00:07
Ну тебе виднее, но мне лично Вини начинает уже бесить с каждой игрой все больше и больше. Я не люблю индивидуалистов, мне больше подуше командные игроки. Тем более в матчах такого уровня и с таким соперником даже один полумомент может быть решающим
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:10
почему ты думаешь что он не пасуется??? да Белингем терял мяч больше, чем Вини....у Вини не все пасы проходили....но даже Федя пытаясь сделать проникающий пас на ход, терял мяч....а разве другие игроки и Баварии тоже не апеллировали к судье ни разу, когда падали? а судья давал играть дальше.....он же не канючил, не вырпашивал - а обычный диалог с судьей, мол, почему нет фола....никаких кривляний не было...
диалог с Анчелотти был в пределах разумного, когда Вини сделали замечание, но мы же не знаем какое, и он объяснил свое видение и все....он же не орал не плевался на тренера...
Matteo
01 Мая 2024 в 00:00
Это из принципа такое отношение к Винисиусу и его побратимам по коже?
Ну или Беллингем норм?
NOBODY
01 Мая 2024 в 00:01
у Вини были матчи с тупым поведением и его начали хейтить....в последних матчах он значительно изменил свое поведение - а хейт остался....
Артур Измаилов
01 Мая 2024 в 00:03
Джуд сегодня игру провалил
Sparrow88
30 Апреля 2024 в 23:54
В Мадриде всё начнётся с нуля. Блин, ну пас Крооса это нечто! Повтор раз 10 пересмотрел )))
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико»
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Бавария Бавария
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
2
2.22 3.70 3.00
Видео
01.05.24 в 22:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
2.85 3.80 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
00:24 · Лига чемпионов
​Ходдл прокомментировал первый полуфинал Лиги чемпионов
30 Апреля
23:47 · Лига чемпионов
Модрич стал третьим самым возрастным игроком полуфиналов Лиги чемпионов
23:44 · Лига чемпионов
Винисиус оформил дубль и сравнял счёт в матче с «Баварией»
23:38 · Лига чемпионов
​Кейн установил рекорд английских игроков по количеству голов за сезон Лиги чемпионов
23:24 · Лига чемпионов
​Два гола «Баварии» поставили под угрозу серию «Реала» из 58 матчей
23:21 · Лига чемпионов
​Винисиус забил в полуфинале Лиги чемпионов третий год подряд - такое удавалось ранее лишь троим
23:19 · Лига чемпионов
«Бавария» вышла вперёд в матче с «Реалом» за четыре минуты
23:15 · Лига чемпионов
Сане сравнял счёт в поединке «Баварии» и «Реала»
23:12 · Лига чемпионов
Кроос стал лучшим по касаниям мяча в первом тайме матча «Баварии» и «Реала»
23:05 · Лига чемпионов
Винисиус забил свой 80-й гол за «Реал» во всех турнирах
22:58 · Лига чемпионов
«Реал» минимально обыгрывает «Баварию» после первого тайма
22:46 · Лига чемпионов
Нагучев: «Если Подольски открыл шаурмичную, то Кроос должен открыть почтовое отделение»
22:28 · Лига чемпионов
Винисиус открыл счёт в битве «Баварии» и «Реала»
21:30 · Лига чемпионов
Мюллер сыграет 150-й матч за «Баварию» в Лиге чемпионов
21:30 · Лига чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 82
Все новости
Рекомендуем