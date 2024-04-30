Модрич стал третьим самым возрастным игроком полуфиналов Лиги чемпионов

Лука Модрич вечером вторника участвует в матче «Баварии» и «Реала» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta Sports, хорват стал третьим самым возрастным игроком в истории полуфиналов самого престижного еврокубка в свои 38 лет и 234 дня. Будучи старше него на этой стадии турнира играли только два футболиста - Паоло Мальдини в 2007 году, 38 лет и 302 дня. И Алессандро Костакурта в 2006 году, 40 лет и два дня. Оба они защищали цвета «Милана», что любопытно.

Текстовую трансляцию поединка «Реала» и «Баварии» проводит наш портал. «Реалу» удалось под концовку встречи сравнять счёт – 2:2.