Винисиус оформил дубль и сравнял счёт в матче с «Баварией»

В игре «Баварии» и «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов снова равенство. Ближе к концовке основного времени встречи «Реал» заработал пенальти – сфолил защитник мюнхенцев Ким Мин Джэ. К точке подошёл Винисиус Жуниор и переиграл Мануэля Нойера – 2:2.

Напомним, что этот гол стал для бразильца вторым в игре. Ранее в середине первого тайма он открыл счёт поединка после паса от Тони Крооса.

Следить за текстовой трансляцией поединка можно на нашем портале. Впереди самая концовка игры, счёт равный – 2:2.