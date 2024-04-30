​Кейн установил рекорд английских игроков по количеству голов за сезон Лиги чемпионов

В Мюнхене проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между местной «Баварией» и мадридским «Реалом». На данный момент в матче забито уже три гола и последний из них записал на свой счёт английский нападающий Гарри Кейн, который реализовал пенальти.

Это был его восьмой гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и Кейн, таким образом, установил новый рекорд для английских футболистов в ЛЧ - доселе он равнялся семи мячам, забитым Стивеном Джеррадом в сезоне 2008/2009.

Следить за событиями матча полуфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» можно посредством онлайн-трансляции. Она доступна на нашем сайте.