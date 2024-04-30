​Два гола «Баварии» поставили под угрозу серию «Реала» из 58 матчей

В Мюнхене проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между местной «Баварией» и мадридским «Реалом». Гости лучше провели первый тайм, забив гол усилиями Винисиуса, но во втором тайме нападающие «Баварии» сокрушили оборону испанского гранда, забив дважды подряд.

И теперь серия «Реала» из 58 матчей Лиги чемпионов, в которых команда вела в счёте к перерыву и не проигрывала, под угрозой. В последний раз «Реал» проиграл в таких обстоятельствах в четвертьфинале Лиги чемпионов 2011/2012, уступив «Галатасараю».

Следить за событиями матча полуфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» можно посредством онлайн-трансляции. Она доступна на нашем сайте.