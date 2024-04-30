​Винисиус забил в полуфинале Лиги чемпионов третий год подряд - такое удавалось ранее лишь троим

В Мюнхене проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между местной «Баварией» и мадридским «Реалом». Гости лучше провели первый тайм, сумев наказать немцев в контратаке - её замкнул не кто иной, как бразильский нападающий Винисиус.

Как оказалось, он забивает в полуфинале Лиги чемпионов уже три года подряд. Доселе это удавалось лишь троим футболистам - Яри Литманену, Криштиану Роналду и Кевину де Брёйне.

Следить за событиями матча полуфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» можно посредством онлайн-трансляции. Она доступна на нашем сайте.