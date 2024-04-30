«Бавария» вышла вперёд в матче с «Реалом» за четыре минуты

Всего нескольких минут хватило мюнхенской «Баварии» для того, чтобы не только сравнять счёт, но и вырваться вперёд в полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Сначала Лерой Сане на 52-й минуте сравнял счёт, а после мюнхенцы заработали 11-метровый удар, который точно исполнил форвард «Баварии» Гарри Кейн, переиграв Андрея Лунина – 2:1.

Напомним, что «Реал» первым открыл счёт в этой игре. Сделал это после ассиста Тони Крооса Винисиус Жуниор.

Текстовая трансляция поединка «Баварии» и «Реала» проходит на нашем портале.