Сане сравнял счёт в поединке «Баварии» и «Реала»

В матче «Баварии» и «Реала» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов сравнялся счёт. Лерой Сане оформил классный гол в ворота «сливочных», сделав счёт на табло равным – 1:1.

На 52-й минуте после перевода на правый фланг из центра поля от Конрада Лаймера Лерой спокойно обработал мяч, далее резко сместился на ближний угол штрафной площади и сильно пробил в ближний угол ворот. Андрей Лунин, голкипер «Реала» запоздал с прыжком и в итоге не смог спасти свою команду.

Текстовую трансляцию жаркого мюнхенского матча проводит наш портал.