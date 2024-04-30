Кроос стал лучшим по касаниям мяча в первом тайме матча «Баварии» и «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос провёл воистину превосходный первый тайм в матче его команды против «Баварии» в Мюнхене. Играют они в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta Sports, за первые 45 с лишним минут Тони сделал 59 касаний (лучший за тайм), совершил 48 из 49 точных передач и оформил 15 пасов в разрез (на 10 больше, чем у любого другого игрока). Бонус за все старания Крооса – его голевая передача на Винисиуса в середине тайма.

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Бавария» - «Реал» проводит наш портал. Впереди мадридцы, недавно стартовал второй тайм поединка!