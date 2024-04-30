Винисиус забил свой 80-й гол за «Реал» во всех турнирах

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил «Баварии» в первом тайме очного матча команд в Лиге чемпионов. Встречаются клубы на стадии полуфинала турнира, проводя в Мюнхене первый матч из двух.

Как сообщает Opta Sports, Винисиус забил свой уже 80-й по счёту гол за «Реал» во всех турнирах. Поэтому поражение ворот немецкого клуба стало для Винисиуса юбилейным. Бразилец забивает 20 и более голов за «сливочных» третий сезон подряд.

Напомним, что гол Винисиуса стал единственным в первом тайме матча «Баварии» и «Реала». Впереди второй тайм, текстовую трансляцию которого проводит наш портал.