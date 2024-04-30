«Реал» минимально обыгрывает «Баварию» после первого тайма

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» перерыв. Победителем по итогу первой половины встречи стал мадридский клуб.

Напомним, что вывел «сливочных» вперёд Винисиус Жуниор. Бразилец поймал «радиоуправляемый» пас от Тони Крооса, оторвался от защитников, сблизился с Мануэлем Нойером и отправил мяч по правую стойку ворот немца – 1:0.

Нельзя не отметить «Баварию», которая в первом тайме устроила неплохой штурм ворот «Реала» и была близка к голу, особенно в первые минуты.

Текстовую трансляцию игры во всех подробностях проводит наш портал. Впереди её второй тайм!