«Реал» минимально обыгрывает «Баварию» после первого тайма

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» перерыв. Победителем по итогу первой половины встречи стал мадридский клуб.
Напомним, что вывел «сливочных» вперёд Винисиус Жуниор. Бразилец поймал «радиоуправляемый» пас от Тони Крооса, оторвался от защитников, сблизился с Мануэлем Нойером и отправил мяч по правую стойку ворот немца – 1:0.
Нельзя не отметить «Баварию», которая в первом тайме устроила неплохой штурм ворот «Реала» и была близка к голу, особенно в первые минуты.
Текстовую трансляцию игры во всех подробностях проводит наш портал. Впереди её второй тайм!
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