Нагучев: «Если Подольски открыл шаурмичную, то Кроос должен открыть почтовое отделение»

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ» во время трансляции матча «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов пошутил над Тони Кроосом.

В первом тайме Винисиус открыл счёт встречи, расстреляв ворота Мануэля Нойера. Сделал бразилец это после филигранного паса от Крооса, который находится ближе к центру поля. Пас позволил легко оторваться Винисиусу от защитников.

«Если Лукас Подольски открыл шаурмичную, то Кроосу нужно открыть почтовое отделение. Будьте уверены, письмо до вас всегда дойдёт», - сказал Нагучев во время эфира.

Подольски, напомним, развивает в Германии сеть закусочных с шаурмой.

А текстовую трансляцию проходящего в Мюнхене матча проводит наш портал. К концу подходит первый тайм, впереди «Реал».