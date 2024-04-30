Винисиус открыл счёт в битве «Баварии» и «Реала»

Мадридский «Реал» открыл счёт в первом матче полуфиналов Лиги чемпионов с «Баварией». К 24-й минуте игры Тони Кроос, бывший полузащитник «Баварии» выдал тонкую передачу на Винисиуса из центра поля, тот вышел один на один с Мануэлем Нойером и обыграл опытного голкипера – 0:1, филигранно послав мяч под правую стойку ворот. Что любопытно, до гола испанского клуба доминировали практически всё сыгранное время игроки хозяев.

Напомним, что следить за ходом матча можно в формате текстовой трансляции на нашем портале. Команды проводят первый матч пары, следующий, ответный состоится уже в Мадриде на следующей неделе.