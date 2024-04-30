Мюллер сыграет 150-й матч за «Баварию» в Лиге чемпионов

Томас Мюллер, знаменитый нападающий мюнхенской «Баварии» сыграет 150-й матч в Лиге чемпионов за свой клуб. Немец попал в стартовый состав команды на первую полуфинальную игру с мадридским «Реалом».

Как сообщает Opta Sports, Мюллер станет третьим игроком в истории Лиги чемпионов УЕФА, сыгравшим 150 и более игр за один клуб. Двое из них - Хави (151 матч за «Барселону») и Икера Касильяса (150 матче за мадридский «Реал»).

Напомним, что следить за ходом игры в текстовой трансляции можно будет на нашем портале. Стартовый свисток на «Альянц Арене» в Мюнхене прозвучит в 22:00 по московскому времени.