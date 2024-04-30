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Только один игрок провёл больше матчей в Лиге чемпионов до 21 года, чем Беллингем

30 Апреля 2024 • 21:22 Комментировать
Бавария
0:1
Реал Мадрид
1 2.50 X 3.60 2 2.80
1-й тайм

Джуд Беллингем, полузащитник мадридского «Реала» вечером 30 апреля выйдет на поле в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА против «Баварии». Он попал в стартовый состав.

Как сообщает Opta Sports, эта игра станет для Беллингема уже 32-й по счёту в рамках ЛЧ. Только один игрок, а именно Сеск Фабрегас сыграл больше матчей в ЛЧ до достижения 21 года – 34. Тогда он защищал цвета лондонского «Арсенала».

Напомним, что матч «Баварии» и «Реала» начнётся в 22:00 по московскому времени. Оба клуба уже огласили свои стартовые составы.

Текстовая трансляция поединка пройдёт на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Сеск Фабрегас Джуд Беллингем

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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