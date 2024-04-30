Только один игрок провёл больше матчей в Лиге чемпионов до 21 года, чем Беллингем

Джуд Беллингем, полузащитник мадридского «Реала» вечером 30 апреля выйдет на поле в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА против «Баварии». Он попал в стартовый состав.

Как сообщает Opta Sports, эта игра станет для Беллингема уже 32-й по счёту в рамках ЛЧ. Только один игрок, а именно Сеск Фабрегас сыграл больше матчей в ЛЧ до достижения 21 года – 34. Тогда он защищал цвета лондонского «Арсенала».

Напомним, что матч «Баварии» и «Реала» начнётся в 22:00 по московскому времени. Оба клуба уже огласили свои стартовые составы.

Текстовая трансляция поединка пройдёт на нашем портале.