Губерниев: «Бавария» будет сражаться как в последний раз»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Он пройдёт вечером 30 апреля в Мюнхене.

«Бавария» будет сражаться как в последний раз, она всё проиграла в этом сезоне. Поэтому ЛЧ – последний шанс на трофей. Но я верю в «Реал». Что бы там ни пытались сделать тренеры, «Реал» свой момент найдет и реализует», - говорит Губерниев для телеканала «Матч ТВ».

Текстовую трансляцию битвы «Баварии» и «Реала» проведёт наш портал. Напомним, что на следующей неделе пройдёт ответный матч этой пары уже в Мадриде.