«Бавария» огласила состав на первую полуфинальную битву с «Реалом»

Мюнхенская «Бавария» огласила свой стартовый состав на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала». Он выглядит следующим образом:

Нойер, Киммих, Мин Джэ, Дайер, Мазрауи, Горецка, Лаймер, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

Отметим, что в запасе «Баварии» остался Серж Гнабри, который не так давно лечился от травмы.

Ранее свой состав на битву назвал мадридский «Реал».

Напомним, что текстовую трансляцию одного из главных матчей всего европейского футбольного сезона будет проводить наш портал. Старт игры – в 22:00 по московскому времени! Следите за топовым матчем из любой точки мира, где есть Интернет.