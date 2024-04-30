«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Баварией»

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала», определился со стартовым составом на матч Лиги чемпионов с «Баварией».

Напомним, встреча пройдёт во вторник и начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Реал»: Лунин, Васкес, Рюдигер, Фернандес, Менди, Вальверде,Тчуамени, Кроос, Родриго, Беллингем, Винисиус.

За текстовой трансляцией можно будет следить на портале LiveResult.ru, стартовый свисток арбитра прозвучит через два часа.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» по сумме двух матчей прошёл «Манчестер Сити», а «Бавария» выбила из турнира лондонский «Арсенал».