Ташуев: «Склоняюсь больше к «Реалу», но «Бавария» тоже очень неуступчивый соперник»

Сергей Ташуев, российский тренер порассуждал о грядущем полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первый свой матч на столь высокой стадии турнира проведут мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», состоится он на «Альянц Арене» вечером 30 апреля.

«Карло Анчелотти давно работает, его методы приносят результат. Ну и команда собрана хорошо. Склоняюсь больше к «Реалу», но «Бавария» тоже очень неуступчивый соперник», - рассуждает Ташуев для телеканала «Матч ТВ».

«Реал», напомним, практически оформил чемпионство в Примере. «Бавария» же не смогла впервые за много лет стать чемпионом Германии и идёт на втором месте Бундеслиги.

Текстовая трансляция матча «Бавария» - «Реал» будет доступна на нашем портале.