Шефер: «Главная опасность для «Реала» исходит от Кейна»

Известный немецкий тренер Винфринд Шефер специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о грядущем матче полуфинала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Бавария» и мадридский «Реал».

«Баварии» нужно выигрывать сегодня, «Реалу» нельзя позволить играть по его плану. Для него и ничья сегодня будет отличным результатом, этого нужно не допустить. «Реал» очень хорош в контратаках, это нужно всегда учитывать. Очень важно, как проявит себя Кейн, главная опасность исходит от него. Слова Тухеля о голе Гнабри психологический трюк, все знают, что главная опасность Кейн», - сказал Шефер нашему корреспонденту.

Напомним, что битва «Баварии» и «Реала» на «Альянц Арене» пройдёт вечером 30 апреля, старт – в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна у нас на портале.