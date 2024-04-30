Энрике: «Витинья – один из лучших полузащитников в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции перед матчем с дортмудской «Боруссией» ответил на вопрос о полузащитнике своей команды Витинье.

- Он проводит невероятный сезон. Он - один из лучших полузащитников в мире! Он один из лучших игроков в нашей команде, - цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Витинья выступает за парижан с 2022 года. За это время футболист провёл за клуб 90 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» действует до середины 2027 года.

Завтра «ПСЖ» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.