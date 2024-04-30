Рамуш – перед матчем с «Боруссией»: «Мы спокойны и уверены в себе»

Форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш высказался перед матчем с дортмундской «Боруссией».

Напомним. первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между этими командами пройдёт в среду и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Мы уже дважды играли против них, мы хорошо их знаем. «ПСЖ» верит в свои силы, мы спокойны и уверены в себе. Сейчас «ПСЖ» больше похож на команду, чем во время последней нашей встречи. У нас было больше времени, чтобы узнать друг друга. Мы - семья! На этот раз у нас есть полноценная команда, - сказал Рамуш на пресс-конференции.

В текущем сезоне Рамуш провёл за «ПСЖ» шесть матчей в Лиге чемпионов, но не отметился результативными действиями.