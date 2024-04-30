Энрике ответил на вопрос о шансах «ПСЖ» на четыре трофея в этом сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о том, что его команда в этом сезоне может выиграть четыре турнира.

Напомним, парижане в этом сезоне досрочно стали чемпионами Франции. Также команда Энрике сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. В начале года «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции.

- С тех пор, как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба, мы находимся в процессе совершенствования. И это все еще только начало этого проекта. До конца сезона остался один месяц, и мы все еще можем выиграть все четыре турнира; мы должны хорошо справляться со своими эмоциями и не воспринимать давление как угрозу, - сказал Энрике на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».