Павлюченко поделился ожиданиями от матча «Бавария» — «Реал» в Лиге чемпионов

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал».

«Думаю, фавориты в этой паре «сливочные». Но в первом матче им тяжело будет выиграть, особенно на выезде. В этом сезоне «Бавария» — совсем не та, к которой мы привыкли», — цитирует бывшего футболиста издание «ВсёПроСпорт».

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 30 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Франции Клеманом Тюрпеном.

К слову, во второй полуфинальноq паре турнира сразятся французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия» (Германия). Первый матч противостояния состоится завтра, 1 мая.