Энрике – о матче с «Боруссией»: «Это будет отличное шоу!»

Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», высказался в преддверии матча против дортмундской «Боруссии».

Напомним, встреча пройдёт в среду в рамках полуфинала Лиги чемпионов и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Это прекрасно - насладиться особенным матчем на уникальном стадионе и получить возможность выйти в финал для наших болельщиков. Это будет отличное шоу! – цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, «ПСЖ» в четвертьфинале выбил из турнира «Барселону», а «Боруссия» прошла «Атлетико».