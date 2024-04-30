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Энрике – о матче с «Боруссией»: «Это будет отличное шоу!»

30 Апреля 2024 • 19:18 Комментировать

Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», высказался в преддверии матча против дортмундской «Боруссии».

Напомним, встреча пройдёт в среду в рамках полуфинала Лиги чемпионов и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Это прекрасно - насладиться особенным матчем на уникальном стадионе и получить возможность выйти в финал для наших болельщиков. Это будет отличное шоу! – цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, «ПСЖ» в четвертьфинале выбил из турнира «Барселону», а «Боруссия» прошла «Атлетико».


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Боруссия Дортмунд ПСЖ Луис Энрике ещё теги
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