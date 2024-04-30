Наставник «Боруссии»: «У нас есть план на игру с «ПСЖ»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем матче против «ПСЖ», который пройдёт 1 мая в Германии.

Напомним, встреча пройдёт в среду в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов, начало игры запланировано на 22:00 по столичному времени.

- Как остановить «ПСЖ»? Непросто вопрос. Все команды всегда хочет надёжно сыграть против Мбаппе и закрыть его, но это удаётся не всегда. Нужно подготовиться ко всему. Мы заслужили выход на эту стадию, прошли сильных соперников. У нас есть план на предстоящую игру, - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.