Джан: «Мбаппе – один из лучших в мире»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Напомним, 1 мая состоится первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ», начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Четвертьфинал Лиги чемпионов против «Атлетико» стал для нас историческим, это был очень эмоциональный вечер. Мбаппе – один из лучших в мире, и мы, конечно, готовимся к нему. В идеале нам нужно всегда играть вдвоём против него одного. Завтра нам нужно всей командой защищаться против него, а также других игроков «ПСЖ», - сказал Джан на пресс-конференции.